PL marca data para oficializar apoio a Davi

O ex-presidente Bolsonaro acredita que chance de vitória é de 100%

Da REDAÇÃO

Na próxima terça-feira (29), o Partido Liberal (PL) deverá anunciar formalmente seu apoio à candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP) para a presidência do Senado. A decisão foi comunicada após uma série de conversas internas, nas quais o partido optou por não lançar um candidato próprio.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos principais nomes do PL, manifestou publicamente sua opinião a favor de Alcolumbre, em duas entrevistas concedidas esta semana.

Bolsonaro argumentou que lançar uma candidatura própria resultaria em uma votação insuficiente, estimando “30 e poucos votos”, o que deixaria o partido sem representação nas comissões importantes. Para o ex-presidente, a vitória de Alcolumbre é praticamente certa.

“A gente sabe que não é 90, é 100% (a chance) de vitória do cara (Davi Alcolumbre)”, afirmou Bolsonaro em entrevista ao jornalista Cláudio Dantas.

A oficialização do apoio do PL na próxima semana fortalece a posição de Alcolumbre na corrida pela sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e mostra uma estratégia do partido para garantir espaço nas decisões do Senado, apostando em um candidato com forte base de apoio para consolidar a liderança no legislativo.