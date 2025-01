Poetas Azuis levam o recital ‘Uma Palavra Bonita’ a Santana

Após mais de uma década compartilhando poesia, o grupo apresenta seu novo espetáculo com uma coleção de poemas e canções repletos de belas palavras e mensagens.

O recital dos Poetas Azuis, intitulado ‘Uma Palavra Bonita’, promete encantar o público em Santana no próximo dia 11 de outubro, como parte do Circuito Sesi Cultural. A apresentação, que acontece na Praça do Fórum, às 18h, é uma celebração do poder transformador das palavras — aquelas que tocam o coração e a alma.

Após mais de uma década espalhando poesia por diversos cantos, o grupo, nesse novo espetáculo, traz uma coleção de belas palavras, lembranças e mensagens carinhosas, tudo em forma de poemas e canções. Sob a direção musical de Mardokeu Mascarenhas, o recital conta com a percussão vibrante de Cássio Correa, proporcionando uma experiência sonora única.

O poeta Pedro Stkls compartilha a empolgação do grupo: “Trouxemos mais textos para esse recital. Queremos nos conectar ainda mais com as pessoas por meio dos poemas, que sempre foi uma marca nossa.”

Com um repertório que inclui 10 canções, a maioria inéditas, e 12 poemas de autores diversos, os Poetas Azuis prometem uma verdadeira imersão no universo poético. Thiago Soeiro, outro integrante do grupo, destaca: “Qual é a sua palavra? Essa foi a pergunta que nos acompanhou durante a construção do show. ‘Uma Palavra Bonita’ é sobre olhar para si mesmo e fazer descobertas.”

O Circuito SESI Cultural, que já trouxe uma variedade de atividades artísticas em Macapá, agora segue para Santana no dia 11 de outubro. O evento busca fortalecer a conexão entre arte e comunidade, com apresentações de dança clássica e contemporânea, DJs, batalhas de rima, mostras audiovisuais, aulas de ritmos e shows lítero-musicais de marabaixo.

Serviço

‘Uma Palavra Bonita’ — Poetas Azuis

Circuito SESI Cultural

Data: 11 de outubro de 2024

Local: Praça do Fórum, Santana

Horário: 18h