Polícia do AP rastreia pix feito durante roubo e identifica comparsas de assaltantes em SC

Investigação foi da Polícia Civil do Amapá. Crime ocorreu em Macapá, na zona oeste, no mês de junho.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Após rastrear valores roubados eletronicamente durante um assalto a residência, a Polícia Civil do Amapá conseguiu identificar duas pessoas envolvidas no que parece ser uma rede criminosa especializada neste tipo de ação. Nesta segunda (21), dois suspeitos foram indiciados por roubo e extorsão.

O crime, ocorrido em junho de 2024, no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá, foi investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP). Segundo a polícia, três indivíduos armados invadiram a residência, onde, sob grave ameaça, obrigaram as vítimas a realizar transferências via PIX.

Além disso, diversos bens de valor foram levados, e uma das vítimas foi agredida fisicamente durante a ação. No dia seguinte ao assalto, os criminosos, com equipamentos eletrônicos roubados das vítimas, conseguiram efetuar novas transferências, ampliando os prejuízos financeiros.

A investigação focou nas movimentações bancárias realizadas pelos criminosos e descobriu que os valores passaram por algumas contas antes de chegar a dois comparsas dos assaltantes em Florianópolis, Santa Catarina.

Segundo o delegado Bernardo Carrano Machado, a rápida ação policial foi fundamental para rastrear e recuperar R$ 3,5 mil transferidos para os cúmplices.

“Rastrear as transações bancárias foi crucial para identificar os beneficiários do crime, o que possibilitou o indiciamento dessas pessoas”, declarou o delegado.

Até o momento, cerca de 95% do valor subtraído foi recuperado, e as investigações continuam em andamento para identificar todos os envolvidos, incluindo os autores diretos do roubo.