Polícia e Exército destroem 75 armas do crime organizado

A operação foi conduzida no Comando do Exército no Amapá, em Macapá.

Da REDAÇÃO

Com apoio do Comando do Exército no Amapá, a Polícia Civil destruiu 75 armas apreendidas em flagrantes e operações contra o crime organizado de inquéritos já concluídos. A grande maioria foi usada em casos de latrocínios e roubos investigados pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio (DECCP).

As pistolas revólveres foram inutilizadas na sede do 34º BIS, na zona oeste de Macapá, na manhã desta quarta-feira (9), em conformidade com rigorosos protocolos de segurança.

O delegado Leandro Vieira Leite, titular da DECCP, destacou a importância da ação para a segurança pública.

“Essas armas não retornarão às mãos de criminosos, o que contribuirá significativamente para a redução da violência em nossa sociedade”, afirmou.

A operação foi realizada em parceria com autoridades militares, reafirmando a integração entre as forças de segurança do estado e do país no enfrentamento ao crime organizado.