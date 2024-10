Polícia ocupa o Macapaba para evitar coação de moradores a votar em candidatos indicados por facção

Equipes da PM e do GTA fazem policiamento a pé e aéreo no habitacional.

Forças estaduais de segurança passaram a reforçar o policiamento no Conjunto Habitacional Macapaba, onde moram 25 mil pessoas, depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) recebeu denúncias anônimas de que moradores estariam sendo coagidos por uma facção a votar em candidatos indicados pelo grupo criminoso.

Na última segunda-feira, 1º de outubro, a Polícia Militar, o Grupo Tático Aéreo (GTA) e a equipe de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizaram uma operação de ocupação no habitacional, localizado na zona norte de Macapá.

A operação envolveu rondas a pé e aéreas, coordenadas pela Sejusp, com o intuito de reprimir qualquer tentativa de crime eleitoral e assegurar que a população pudesse votar sem medo de represálias.

O secretário adjunto de Segurança Pública, Marko Scaliso, enfatizou a importância da presença policial e garantiu que todas as forças de segurança do estado estão empenhadas em manter a paz e a segurança durante o processo eleitoral.

“Estamos atuando para garantir que o pleito eleitoral transcorra de maneira tranquila e segura, sem que os eleitores sofram qualquer tipo de intimidação”, afirmou Scaliso.

Além do reforço no policiamento, equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinf) atuaram na remoção de pichações com frases ameaçadoras e menções a facções criminosas nas paredes de blocos do Macapaba.

O TRE informou que 571.248 eleitores estão aptos a votar no estado, e as ações de segurança visam proteger a integridade do processo eleitoral.