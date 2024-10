Polícia pede ajuda para localizar suspeito de furtar armas, munições e coletes de empresa de vigilância

Alex do Nascimento Spuslins, conhecido como Mocorongo tem 42 anos e está com mandado de prisão decretado pela Justiça do Amapá.

A Polícia Civil do Amapá está à procura de Alex do Nascimento Spuslins, conhecido como Mocorongo, de 42 anos, suspeito de participar de um furto qualificado ocorrido no último domingo, 29 de setembro, quando armas, munições, coletes balísticos e uniformes foram levados de uma empresa de vigilância no Bairro Laguinho, região central de Macapá.

De acordo com as investigações, os criminosos invadiram a empresa Blingel durante a madrugada e arrombaram as portas do escritório. As chaves do cofre, onde 10 revólveres e mais de 100 munições eram armazenadas, foram levadas. O crime foi descoberto pela manhã, quando o inspetor da empresa encontrou o local arrombado.

A polícia acredita que o furto foi planejado com a ajuda de pessoas com informações privilegiadas sobre a empresa.

Na noite do mesmo dia, uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão de três suspeitos, todos ligados a uma facção criminosa que atua no Amapá. Durante a operação, três das nove armas furtadas foram recuperadas, porém, Alex Spuslins, apontado como um dos principais envolvidos no crime, ainda está foragido.

Por isso, a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio (DECCP) divulgou neste sábado (5) uma imagem do suspeito, que está com um mandado de prisão preventiva expedido. A DECCP solicita a colaboração da população para ajudar na sua localização. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas anonimamente pelo disque-denúncia: (96) 99153-7897.

O delegado responsável pelo caso, Leandro Leite, alerta que as armas furtadas podem ser utilizadas em ações criminosas pela facção à qual os suspeitos estão vinculados, aumentando a urgência para que todas sejam recuperadas.

“A ajuda da população é fundamental para que possamos localizar e prender Alex Spuslins o quanto antes, evitando que essas armas sejam utilizadas para fins ilícitos”, afirmou.

As investigações prosseguem para identificar possíveis outros envolvidos no crime e recuperar as 7 armas que ainda estão nas ruas.