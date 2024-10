Policial que repassou pistola à facção vira réu em processo

Juíza da 2ª Vara Criminal de Santana aceitou denúncia do MP contra o soldado

Por SELES NAFES

O soldado da Polícia Militar do Amapá, preso em flagrante por entregar uma pistola a um membro de facção, tornou-se réu no processo e permanece detido no quartel da PM.

Claudimiro da Costa Silva, de 29 anos, e Jhon Cleiton dos Santos, conhecido como “Jhon Jhon”, de 31 anos, foram presos no dia 21 de agosto no bairro Nova Brasília, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA) haviam recebido uma denúncia informando que Jhon Jhon aguardava a entrega de uma arma, que seria trazida pelos ocupantes de um Voyage prata.

Os policiais montaram campana e, após a chegada do veículo, viram um homem desembarcar rapidamente e entregar um objeto enrolado em um pano para Jhon Jhon. Ao ser abordado, Jhon Jhon confessou que o objeto era uma pistola. Dentro da casa onde ele estava, os policiais encontraram outra pistola, e ambas as armas foram apreendidas.

Outra equipe abordou o Voyage, onde estavam o soldado Claudimiro e sua esposa, que também foram detidos. Claudimiro, que está na PM há menos de dois anos, confessou ter entregue a arma ao faccionado, mas alegou que estava apenas devolvendo a pistola, que teria sido emprestada a ele.

A polícia afirma que Jhon Jhon é membro da facção Amigos Para Sempre (APS). Uma das pistolas apresentadas pelo GTA tinha o brazão do Estado do Amapá.

Ao analisar a denúncia, a juíza Hauny Rodrigues Diniz, da 2ª Vara Criminal de Santana, aceitou a denúncia contra o soldado, tornando-o réu no processo. O Ministério Público solicita a condenação de Claudimiro, com a perda de seu cargo por violação do dever funcional.

Jhon Jhon, que está preso no Iapen, também foi denunciado e se tornou réu no processo.