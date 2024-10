PP declara apoio a Davi Alcolumbre para presidência do Senado

Votação está marcada para o dia 3 de fevereiro

O Partido Progressista (PP) oficializou seu apoio a Davi Alcolumbre (União-AP) na corrida pela presidência do Senado, cuja eleição está marcada para o dia 3 de fevereiro do próximo ano. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (23), com o partido destacando o perfil experiente de Alcolumbre para liderar a Casa legislativa.

Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, ressaltou a capacidade do parlamentar amapaense de comandar o Senado com firmeza e autonomia.

“Alcolumbre apresenta a experiência e o preparo necessários para fazer uma grande gestão e conduzir o Senado com independência e altivez, de forma que a Casa se fortaleça como palco das grandes decisões do país, priorizando, acima de tudo, o interesse dos brasileiros”, declarou Nogueira.

O PP, que atualmente conta com sete senadores, é considerado uma peça importante no cenário eleitoral do Senado. A sigla já vinha articulando sua posição diante do cenário político e decidiu apoiar a candidatura de Alcolumbre por entender que ele possui as características necessárias para garantir o equilíbrio e a efetividade nas decisões legislativas.

A formalização do apoio ocorreu em um evento na sede do partido em Brasília, que contou com a presença de nomes de peso do PP. Entre os senadores presentes estavam Dr. Hiran, Castellar Neto e Laércio Oliveira. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro também participou, ao lado dos senadores Esperidião Amin, Luis Carlos Heinze e Tereza Cristina, que acompanharam o anúncio via videoconferência.

Com esse apoio, Davi Alcolumbre se fortalece ainda mais na disputa, que promete ser uma das mais acirradas dos últimos anos, com a participação de outros candidatos relevantes e grandes discussões sobre os rumos do Senado e das pautas prioritárias do país.