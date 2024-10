“Precisamos quebrar esse paredão que as mulheres encontram na política”, diz Aline Gurgel

Acompanhada do vice, coronel Adilton, e da filha e militantes, ela votou Escola Estadual Professor Gabriel Almeida Café, no Centro de Macapá.

Por IAGO FONSECA

A candidata à prefeita de Macapá, Aline Gurgel (Republicanos), votou por volta das 11h40 desta manhã, na seção 13, localizada na Escola Estadual Professor Gabriel Almeida Café, no Centro da capital.

Acompanhada de sua filha, do candidato a vice, coronel Adilton Corrêa, militantes e assessores, Aline definiu o pleito como um marco na história das mulheres na política brasileira. Para ela, essa participação feminina representa um passo importante para mudar a realidade política do país.

“Um dia histórico, tendo em vista que só 15% das candidaturas a prefeitas em todo o Brasil são de mulheres, e nós fazemos parte dessa história. Nós precisamos quebrar esse paredão que as mulheres encontram na política”, afirmou a candidata antes de entrar na seção de votação.

Durante a conversa com a imprensa, Aline destacou a importância de representar as mulheres com excelência e reforçou que sua campanha foi marcada pela apresentação de propostas voltadas à inclusão social e ao desenvolvimento de Macapá.

“Nós fizemos uma campanha limpa, de porta em porta, priorizando temas como creches, a CNH social, e a inclusão de crianças neuroatípicas. Mostramos que é possível ter escolas inclusivas e centros de apoio para essas crianças”, acrescentou.

A candidata também ressaltou a importância do apoio familiar e da união de sua equipe ao longo da campanha.

“Estou aqui ao lado do nosso vice, coronel Adilton, de nossa equipe e minha filha, representando as crianças. Tenho certeza que o resultado será muito positivo, marcando a presença feminina nas eleições de 2024.”

Após o voto, Aline Gurgel cumprimentou eleitores e mesários, agradecendo o apoio que recebeu ao longo da campanha. A expectativa da candidata é de um resultado surpreendente nas urnas, impulsionado pela adesão popular às suas propostas.