Presa por compra de votos, candidata não paga fiança e vai para o Iapen

Com a candidata acusada e dois cabos eleitorais foram apreendidos dinheiro em espécie, anotações de eleitores e veículos e celulares.

Da REDAÇÃO

Uma jovem candidata a vereadora pelo município de Porto Grande, a 100 km de Macapá, foi flagrada e presa pela Polícia Civil do Amapá por suspeita de compra de votos.

O caso ocorreu na última quinta-feira (3) e, por se negarem a pagar fiança, ela e dois cabos eleitorais acabaram indo para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá. As autoridades não divulgaram o nome da candidata.

O flagrante foi feito pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Segundo a polícia além da candidata, de 24 anos, foram presos também outra mulher, de 25 anos, e um homem de 27 anos, todos pela prática de crime eleitoral.

De acordo com o delegado Abraão Trani, coordenador da Core, as prisões ocorreram em via púbica, no Bairro Nova Esperança, após uma denúncia anônima. Durante a busca veicular, os agentes encontraram R$ 1,6 mil e material de campanha na posse da candidata. Com a outra mulher, considerada cabo eleitoral, os policiais acharam R$ 1,2 mil e um caderno com anotações com nomes de eleitores e controle de votos, carros e motos.

“Recebemos uma denúncia de que os suspeitos estavam praticando a compra de votos. Diligenciamos e solicitamos a parada do veículo em eles estavam. Essas duas mulheres e mais um indivíduo receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Porto Grande para as providências cabíveis”, resumiu o delegado.

Um carro de propriedade da candidata também foi apreendido. Nele, divulgou a polícia, foi achado mais dinheiro: R$ 1,8 mil, mais material de campanha e outro caderno de anotações.

Durante interrogatório, acompanhado de advogado, todos permanecerem em silêncio. Foi arbitrada fiança, porém, eles informaram que não iriam efetuar o pagamento.

Por isto, na audiência de custódia, tiveram as suas prisões em flagrante convertidas em preventivas. E foram encaminhados ao Iapen.