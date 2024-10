O desembargador Carmo Antônio de Sousa falou sobre os preparativos para o domingo de eleição

Compartilhamentos

Do EDITOR

O presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador Carmo Antônio de Sousa, disse nesta quinta-feira (3) acreditar que as forças de segurança estaduais darão conta de garantir que o crime organizado não interfira no voto livre. O magistrado também avaliou a situação em Oiapoque (onde o prefeito candidato à reeleição foi preso e afastado do cargo), e disse que está tudo pronto para domingo (6).