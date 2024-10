Prestes a encarar o 4º Enem, eles não se imaginam em outra profissão: médicos

Candidatos que se preparam no cursinho Diferencial, em Macapá, falam sobre pressão, ansiedade, fé e estratégias para antes e durante a prova

No Amapá, mais de 30 mil pessoas se inscreveram para o Enem deste ano, que terá provas aplicadas entre os dias 3 e 10 de novembro. Entre eles, estão quatro colegas que sonham em fazer Medicina. Em Macapá esse desafio se tornou mais difícil desde o ano passado, quando a Universidade Federal do Amapá (Unifap) limitou a livre concorrência para apenas 15 vagas no curso de Medicina. O restante, 75% das vagas, é para candidatos cotistas.

Mas isso não desestimula Heloise (18), Jamile (18), Gabriel (20) e Ágatha (19). O grupo se prepara diariamente e até nos fins de semana no cursinho Diferencial, em Macapá, o campeão de aprovações do Enem quando o assunto é o curso mais concorrido de todos: Medicina.

Os quatro candidatos falaram com o Portal SelesNafes.Com sobre ansiedade, frustrações, vontade de vencer e estratégias para antes e durante a prova.

Para eles, passar é apenas uma questão de tempo. E eles estão certos.

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Silva