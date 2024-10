Procurado por furtos de armas é libertado para ‘regularizar residência’

Armas furtadas de empresa de vigilância: Alex Nascimento Spulins estava com a prisão preventiva decretada e foragido

Por SELES NAFES

A Polícia Civil do Amapá ‘cortou um dobrado’ para encontrar Alex Nascimento Spulins, procurado por participar do furto de armas em uma empresa de vigilância de Macapá. Ontem (10), ele foi finalmente preso, mas hoje, na audiência de custódia, foi libertado para “regularizar sua residência/localização”. É isso mesmo.

A decisão foi do juiz Zeeber Lopes Ferreira, da 1ª Vara de Oiapoque, cidade a 590 quilômetros de Macapá, e onde Alex foi preso.

Na madrugada do último dia 19 de setembro, ladrões invadiram a sede da empresa Blingel, no bairro do Laguinho, e furtaram 10 armas de fogo, munições e coletes balísticos. A Polícia Civil conseguiu recuperar três armas e prender três suspeitos, que apontaram a suposta participação de Alex, que teve a prisão preventiva decretada.

Ele foi preso ontem após intensas diligências nas cidades de Oiapoque e Calçoene, conduzidas pela equipe do delegado Leandro Leite (DECCP), mas não ficou na cadeia por muito tempo. Ao analisar o caso na audiência de custódia, o magistrado entendeu que a prisão foi regular, mas que cabia acatar o requerimento da Defensoria Pública.

“Para que possa regularizar a sua situação quanto a sua localização/residência. Assim, determino a expedição de alvará de soltura para imediato cumprimento, concedendo-se ao apenado o prazo de 48 horas para que junte aos autos comprovante atualizado do seu endereço e número de telefone. Ficando advertido que em caso de descumprimento, será expedido mandado de prisão”, justificou o magistrado.