Procurado por homicídios no Amapá é preso no Paraná

Por OLHO DE BOTO

André Felipe Sousa Vale, conhecido como Buda, foi preso nesta quinta-feira (10) em Curitiba, no estado do Paraná. Foragido da Justiça do Amapá, ele é acusado de homicídio qualificado e apontado como um dos principais executores de uma série de assassinatos em Macapá, todos cometidos com arma de fogo.

“Buda”, como é conhecido, integrava a célula criminosa “Tropa do Inguiça”, ligada à facção “Família Terror do Amapá”, aliada do da facção nacional Primeiro Comando da Capital (PCC). A organização criminosa atua no tráfico de drogas e na execução de rivais. Buda seria o responsável por diversos homicídios relacionados a disputas internas e ao controle do tráfico de drogas no estado.

Em janeiro deste ano, Buda foi preso em Macapá pelo Grupo Tático Aéreo (GTA), portando duas pistolas calibre .40. No entanto, ele foi solto pela Justiça do Amapá pouco tempo depois, antes de ser formalmente indiciado pelos crimes. Ciente de que seria novamente procurado pelas autoridades, ele fugiu para Curitiba, onde permaneceu escondido até hoje.

A prisão de Buda só foi possível graças a uma operação conjunta entre as forças policiais do Amapá e do Paraná, que, após troca de informações, conseguiram localizá-lo em um bairro da capital paranaense. Um mandado de prisão já havia sido expedido e, ao ser encontrado, o foragido não ofereceu resistência.

A prisão se deu pela ação integrada entre a Delegacia de Homicídios e a Coordenadoria de Inteligência do Amapá, Departamento de Inteligência do Paraná e Batalhão de RONE, da Polícia Militar do Paraná.

O acusado será transferido de volta ao Amapá para responder pelos crimes atribuídos a ele.