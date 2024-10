PSB anuncia apoio à candidatura de Davi à presidência do Senado

Senadores do partido destacaram capacidade de liderança do parlamentar do Amapá

DA REDAÇÃO

A bancada do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Senado formalizou, nesta quarta-feira (9), o apoio à candidatura do senador Davi Alcolumbre (União) para a presidência do Senado Federal, no biênio 2025-2026.

A decisão foi anunciada após uma reunião na sede nacional do PSB, em Brasília, que contou com a presença dos senadores Jorge Kajuru, Cid Gomes, Flávio Arns, Chico Rodrigues e do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

Em uma nota de apoio, a bancada destacou a experiência de Alcolumbre, comprovada durante seus mandatos anteriores, especialmente como presidente da Casa e da Comissão de Constituição e Justiça.

O senador demonstrou capacidade de liderança e equilíbrio durante seu primeiro mandato como presidente do Senado, de 2019 a 2021.

Alcolumbre foi eleito em 2019 após uma disputa acirrada contra Renan Calheiros (MDB), destacando-se como uma alternativa à “velha política” e articulando apoios tanto da oposição quanto de aliados do governo Jair Bolsonaro.

Sua presidência foi marcada pela condução de pautas importantes, incluindo a regulamentação da transferência de terras da União para o estado do Amapá, uma demanda histórica local​.

Com esse apoio, continua a nota, o PSB reafirma seu compromisso com a harmonia entre os poderes e a continuidade da condução democrática no Senado, que atualmente é presidido por Rodrigo Pacheco.