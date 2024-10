PSD de Lucas cresce na maioria dos municípios

Caminhada em Mazagão, onde o candidato Binho teve quase 47% dos votos

Por SELES NAFES

Nacionalmente, o PSD está no topo da lista dos partidos que mais elegeram prefeitos. Foram quase 900, e legenda ainda concorre no segundo turno em várias cidades. No Amapá não foi diferente. A legenda, comandada pelo senador Lucas Barreto (PSD), tem agora 16 parlamentares nas câmaras, além de um prefeito e um vice, sem falar do apoio na reeleição do prefeito da capital, Dr Furlan (MDB), com a maior votação proporcional do país.

O PSD disputou prefeituras em cinco municípios: Porto Grande (Nanda), Laranjal do Jari (Aurivan), Mazagão (Binho), Ferreira Gomes (Dinelson) e Pracuúba (Lidiane). Em Calçoene, o PSD conseguiu reeleger o prefeito Toinho Garimpeiro, e o vice eleito em Cutias foi Dadá.

“O Aurivan teve mais de 30% dos votos; Em Mazagão, o Binho teve quase 47% dos votos; o Dinelson em Ferreira foi o terceiro; A Lidiane em Pracuúba teve mais de 30% dos votos. O PSD cresceu muito no interior. Em Vitória, por exemplo, foram três vereadores. Ganhamos a prefeitura de Calçoene e apoiamos o prefeito Furlan, que teve a maior votação em uma capital”, comentou o presidente da sigla.

No último domingo (6), foram eleitos vereadores do PSD em:

Macapá (2)

Santana (1)

Calçoene (1)

Cutias (3)

Ferreira Gomes (2)

Vitória do Jari (3)

Itaubal (1)

Mazagão (1)

Pracuúba (1)

Tartarugalzinho (1)