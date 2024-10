Reboque para na pista e jovem recém-concursado da PM morre ao colidir na traseira

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (21), na Rodovia Centenário, que interliga as zonas norte e sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O amapaense João Vitor Quaresma, que iria completar 24 anos em dezembro, recentemente alcançou um de seus maiores objetivos: passou no tão sonhado Teste de Aptidão Física (TAF) da Polícia Militar do Amapá, motivo de grande orgulho para sua família.

O sonho de ser policial, entretanto, foi interrompido na manhã desta segunda-feira (21). O jovem morreu em um acidente de trânsito na Rodovia do Centenário, antiga Norte-Sul.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, um caminhão-guincho fazia uma curva no sentido do Habitacional Miracema para o Bairro Alvorada quando, de repente, brecou na pista.

João, que vinha logo atrás, conduzindo uma motocicleta, não teve tempo de reagir e colidiu contra a traseira do caminhão. O socorro foi acionado, mas o jovem já havia falecido.

Kairo Ribeiro, tio da vítima, contou que o rapaz havia saído de casa, no Loteamento Amazonas, na zona norte, e estava indo buscar a mãe no trabalho, no Bairro Buritizal, zona sul.

“Infelizmente aconteceu essa tragédia. Ninguém sabe porque o caminhão estava parado sem sinalização. Todo veículo deve usar o triângulo para alertar, mas ele não estava. João era um jovem sonhador. Ele conseguiu passar no concurso da Polícia Militar, passou no TAF e estava aguardando ser chamado para trabalhar com quem hoje atendeu ele. Era o sonho dele ser policial”, lamentou o tio.

O condutor do caminhão permaneceu no local. Não havia nenhuma irregularidade com ele, mas, como houve uma morte, ele foi conduzido à delegacia para esclarecimentos oficiais.

Ele relatou que, pouco após parar o veículo, a vítima colidiu contra a traseira.