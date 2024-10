Saldo das eleições: Randolfe aumenta base aliada

Senador caminhou com 11 dos 16 prefeitos eleitos no estado do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O senador Randolfe Rodrigues (PT) obteve um saldo político expressivo nas eleições recentes no Amapá, consolidando influência e expandindo sua base aliada. Com uma articulação que foi além do PT, Randolfe fortaleceu alianças e reafirmou protagonismo no cenário político local.

Um dos maiores trunfos o apoio direto a 11 dos 16 prefeitos eleitos no estado, resultado que denota influência nos municípios. O saldo reflete não apenas o crescimento da base, mas também a estratégia de consolidar parcerias além das linhas partidárias.

Além dos prefeitos, o senador participou diretamente da eleição de 42 vereadores, o que representa 25% do total de parlamentares eleitos no estado. Esse resultado confere uma vantagem significativa no que diz respeito à articulação política municipal, o que pode garantir, futuramente, eco da sua agenda nas câmaras municipais.

Durante a campanha, Randolfe atuou lado a lado com o governador Clécio Luís (Solidariedade), o senador Davi Alcolumbre (União Brasil) e o ministro Waldez Góes (Integração Regional), visitando diversos municípios do estado e ampliando parceiros.