Seca deixa rio raso, e ribeirinhos abrem canal para sair do isolamento

Barcos não conseguem chegar para apanhar alunos e trabalhadores; mutirão ocorre no Bailique para abrir passagem de 200 metros

Por SELES NAFES

Moradores do arquipélago do Bailique, uma comunidade ribeirinha situada a 150 km de Macapá, estão determinados a permanecer na região, apesar dos desafios enfrentados pelas mudanças climáticas. Após a entrada de água salgada do oceano e do fenômeno das “terras caídas,” eles agora lidam com o assoreamento do principal rio local. Nesta sexta-feira (25), iniciaram um mutirão para abrir um canal que permita a navegação de pequenas embarcações e assim sair do quase isolamento.

O canal, com aproximadamente 200 metros, está sendo aberto em frente à comunidade do Livramento. Com a estiagem severa o rio ficou raso, e, sem a possibilidade de embarcações chegarem até a margem, crianças e trabalhadores são forçados a atravessar a lama para alcançar um ponto mais profundo, onde podem pegar transporte para a escola, áreas de cultivo ou pesca.

As comunidades mais afetadas incluem Igarapé Grande, Bacuri, Eluzai, Equador, Maranata, Filadélfia, Boa Esperança, Monte Carlos e Bom Amigo. A situação é ainda mais crítica para aqueles que precisam de socorro médico.

“Mesmo com a maré alta, os pescadores enfrentam dificuldades para passar. Estamos aqui acompanhando essa ação da comunidade. Sem auxílio do poder público, os moradores tiveram que abrir este canal com enxadas, picaretas e pás,” relata Moroni Guimarães, presidente do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB).

Segundo ele, a associação já havia solicitado que o Ministério Público cobrasse providências das autoridades, prevendo que a estiagem deste ano, agravada pelas mudanças climáticas, poderia causar essa situação.