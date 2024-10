Sem debates, Câmara aumenta em 68% o salário do prefeito de Macapá

Projeto da mesa diretora segue agora para sanção do prefeito Dr. Furlan, que passará a receber quase R$ 32 mil.

Por SELES NAFES

Com apenas 13 dos 23 votos possíveis, ou seja, maioria simples, a Câmara Municipal de Macapá aprovou nesta quinta-feira (24) o projeto de lei que aumenta para R$ 32 mil o salário do prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB). O reajuste é de 68% sobre o salário atual de R$ 19,3 mil.

O projeto de lei 116, de autoria da mesa diretora presidida por Marcelo Dias (PRD), já havia sido aprovado mais cedo de forma tranquila e sem contrapontos na Comissão de Constituição e Redação e foi levado rapidamente ao plenário, assim como ocorreu com o projeto que aumenta as verbas parlamentares para R$ 75 mil. No entanto, o projeto das verbas não foi votado, pois precisava de quórum qualificado, ou seja, 16 votos.

Isso não aconteceu com o PL 116 (salário do prefeito), que precisava apenas de maioria simples. Antes da votação em plenário, o presidente em exercício, Gian do NAE, abriu prazo de 15 minutos para discussão, mas nenhum vereador fez uso da palavra. A aprovação foi unânime.

Além do salário do prefeito, foram aumentados os salários do vice-prefeito Mário Neto (MDB) e de todo o primeiro escalão da prefeitura.

Os vereadores também aprovaram da mesma forma o aumento dos próprios salários durante a votação do projeto de lei 117. Assim como na votação anterior, não houve nenhum pronunciamento no prazo de 15 minutos para debates. A partir de agora, os vereadores receberão quase R$ 20 mil, além do direito às verbas de atividades parlamentares.

Os dois projetos agora seguem para sanção do prefeito Dr. Furlan.