Sem reajuste há 15 anos, funcionários assistem vereadores aumentarem os próprios salários

Alguns recebem menos que um salário mínimo; não há reajuste desde 2009

Por SELES NAFES

Os servidores da Câmara Municipal de Macapá assistiram à sessão desta quinta-feira (24) desmotivados e sem perspectiva de melhorias. Sem reajuste desde 2009, eles viram os vereadores aprovarem o aumento de seus próprios salários para quase R$ 20 mil.

A Câmara Municipal de Macapá não possui um quadro próprio de funcionários. A maioria dos servidores ocupa cargos comissionados, ou seja, são indicados pelos próprios vereadores. Sem reajustes, os salários sofreram com a erosão inflacionária. Muitos desses servidores recebem abaixo de um salário mínimo, o que significa menos de R$ 1,4 mil.

A menor, porém mais abastada, parte da folha de pagamento é composta por uma casta de servidores do quadro municipal que, ao longo das décadas, acumularam uma série de privilégios devido a anomalias jurídicas. Esses servidores fazem parte do grupo chamado de “super salários”, com ganhos mensais que chegam a até R$ 30 mil.

Por outro lado, os vereadores não têm do que reclamar. Além de aumentarem seus salários para R$ 20 mil, eles se preparam para aumentar, na próxima semana, as verbas de atividade parlamentar para R$ 150 mil.