João 17

“A união do rebanho faz o leão dormir com fome”. Esse ditado africano é parecido com outros que conhecemos. Por outro lado, a desunião tem o sentido inverso. Em João 17, Jesus faz uma oração pelos discípulos, que eram muito diferentes uns dos outros. Tenha uma ótima quarta-feira (23) sob a proteção do nosso Deus!