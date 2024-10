Serviços gerais da PRF ganha viagem para assistir jogo do Flamengo

O servidor, de 60 anos, é pai de quatro filhos e apaixonado pelo Clube de Regatas do Flamengo.

Por RODRIGO DIAS

Benedito Lobo Ramos, conhecido como “Loló”, completará, no dia 10 de novembro, 21 anos como funcionário terceirizado de serviços gerais da Polícia Rodoviária Federal no Amapá (PRF-AP). Na tarde desta sexta-feira (25), o simpático senhor teve sua dedicação ao trabalho reconhecida com uma surpresa especial.

O servidor, de 60 anos, é pai de quatro filhos e apaixonado pelo Clube de Regatas do Flamengo (RJ). Seu sonho sempre foi assistir a um jogo do time do coração, que disputará a final da Copa do Brasil em duas partidas contra o Atlético-MG.

Para realizar esse desejo, servidores da PRF se uniram e organizaram um presente: uma viagem com ingresso e hospedagem para Loló assistir à primeira partida da final, no dia 3 de novembro, no estádio do Maracanã. Será sua primeira viagem de avião.

Além de sua paixão pelo Flamengo e pelo futebol, Loló coordena um projeto de escolinha de futebol na comunidade de Curralinho, onde mora. O foco é ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

“Ama o Flamengo e se orgulha muito do seu projeto, então nada mais justo do que proporcionar a ele essa oportunidade. Vai ser uma experiência incrível, e esperamos que isso o inspire ainda mais para continuar seu excelente trabalho na PRF e na comunidade”, comentou a PRF Naralucia Leite (capa).

A experiência promete ser inesquecível, um gesto de gratidão da PRF que certamente criará memórias duradouras.

“Foi uma surpresa para mim, mas a gente tem que estar preparado para tudo no dia a dia. Agradeço aos colegas policiais, tenho muito orgulho deles. São 21 anos na batalha, nunca medi esforços para estar aqui com eles e ajudar com meu serviço. Eles estão de parabéns pelo que fizeram por mim. Sou grato”, disse Loló.

Sobre sua paixão pelo Flamengo, ele explicou: “Isso é coisa de criança. O Flamengo é o time de maior torcida, não dá para torcer pra outro time que tem pouca torcida. Tem que ser pro ‘malvadão’, que é um time de expressão, campeão. Estou muito feliz por ir ver de perto e vou dar sorte”, finalizou.

A homenagem contou com a presença de familiares de Loló e de servidores da PRF, e foi realizada na Unidade Operacional da PRF em Macapá.