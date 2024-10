Suspeito de engravidar 2 crianças é preso e obrigado a ceder amostras para teste de DNA

Caso ocorreu na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá. Vítimas tinham 12 e 9 anos,

Da REDAÇÃO

Na manhã desta sexta-feira (18), a Polícia Federal deflagrou a Operação DNA do Crime em Oiapoque, a 590 km de Macapá, levando à prisão de um homem suspeito de abusar sexualmente de duas adolescentes. A ação foi realizada no Bairro Infraero, onde a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

As investigações apontam que o suspeito pode ser pai de dois filhos com as vítimas, menores de idade. Uma das vítimas revelou em depoimento que tanto ela quanto sua irmã sofrem abusos desde os 12 e 9 anos, respectivamente.

O indivíduo já havia sido alvo de outra investigação em 2021, também por abuso sexual infantil.

Durante a operação, a Polícia Federal coletou amostras de DNA do suspeito para comprovar a paternidade. Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia da PF em Oiapoque e permanece à disposição da Justiça.