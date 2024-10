Técnica se emociona com equipamentos novos e lembra improvisos para salvar bebês no AP

Jucileide é chamada de "Poderosa" pelos colegas; ela conversou com o senador Randolfe, autor da emenda de R$ 5 milhões que está custeando a reforma e modernização da Maternidade Mãe Luzia

Por SELES NAFES

A técnica de enfermagem Jucileide Costa trabalha há 35 anos na Maternidade Mãe Lúzia, a mais importante unidade do tipo na rede pública do Amapá, e onde nascem 800 crianças todos os meses de todos os municípios do estado e até da região ribeirinha do Pará. O hospital está passando pela mais completa reforma e modernização de sua história, graças a uma emenda de R$ 5 milhões indicada pelo senador Randolfe Rodrigues (PT). Ao ver os novos equipamentos, Jucileide, apelidada de “Poderosa” pelos colegas, relembrou os improvisos para salvar bebês recém-nascidos.