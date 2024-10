Tiroteio em praça de Santana deixa 1 morto

Caso ocorreu na Praça da Juventude; vítima ainda não foi identificada

Por OLHO DE BOTO

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado na madrugada deste domingo (13), no bairro Hospitalidade, em Santana, município a 17 km de Macapá.

A PM foi informada sobre um tiroteio ocorrido por volta de 2h20 e encontrou a vítima, sem sinais vitais, caída nas proximidades da arquibancada da Praça da Juventude, na Rua 15 de Novembro.

Após a confirmação do óbito no local pelo Samu, a perícia constatou que a vítima foi atingida no tórax por dois disparos de pistola de uso restrito, calibre .40.

A falta de informações dificulta os trabalhos das polícias Civil e Militar. Agora, a 1ª DPS busca por imagens de câmeras de segurança da área para tentar elucidar o crime. Por enquanto, não há suspeitas sobre a motivação nem sobre a autoria do homicídio.