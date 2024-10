Último envolvido no furto de armas de fogo da empresa de vigilância é preso

O crime aconteceu na madrugada de 29 de setembro, quando criminosos invadiram a empresa Blingel, no Bairro Laguinho, região central de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá prendeu o último envolvido no furto de 10 armas, 100 munições e coletes balísticos de uma empresa de segurança sediada na região central de Macapá.

Alex Nascimento Spuslins, conhecido como Mocorongo, de 42 anos, foi preso na quinta-feira (10), na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, no norte do estado, por agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), com apoio de equipes da Operação Protetor.

A prisão de Alex foi realizada no município de Oiapoque, a 590 km da capital, após intensas diligências que se estenderam também pelas cidades de Macapá e Calçoene.

“Essa prisão representa um avanço significativo nas investigações. Vamos continuar trabalhando de forma incansável para recuperar todas as armas furtadas e garantir que os responsáveis respondam por seus atos”, ressaltou o delegado Leandro Vieira Leite, titular da DECCP.

O crime aconteceu na madrugada de 29 de setembro, quando criminosos invadiram a empresa Blingel, no Bairro Laguinho, e arrombaram as portas do escritório. Eles levaram chaves do cofre onde estavam armazenados 10 revólveres, mais de 100 munições, coletes balísticos e uniformes de vigilantes. A invasão foi descoberta na manhã seguinte pelo inspetor da empresa.

No mesmo dia do crime, três suspeitos foram presos em flagrante, e três das armas furtadas foram recuperadas durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar. No entanto, Alex Spuslins, apontado como um dos principais envolvidos no crime e vinculado a uma facção criminosa atuante no estado, permaneceu foragido até a prisão desta quinta-feira.

O investigado foi encaminhado à audiência de custódia. As investigações continuam para localizar as sete armas que ainda estão desaparecidas.