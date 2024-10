Um ano após roubo, mototaxista revê motocicleta: “nada foge do controle de Deus”

Luiz Paulo caiu numa emboscada de dois assaltantes que se passaram por passageiro e amigo, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O mototaxista Luiz Paulo viveu um momento de alívio e alegria ao reaver, nesta sexta-feira (25), a sua motocicleta que havia sido roubada há mais de um ano. A moto Bros 150cc, usada para sustentar a família, estava esquecida em meio a outros veículos no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval, em Macapá.

Para Luiz Paulo, o retorno inesperado da ferramenta de trabalho representa muito mais que um simples bem material: é uma prova de que sua fé e resiliência foram recompensadas.

Em 2023, o mototaxista foi abordado por um assaltante que se passou por passageiro e, ao final da corrida na 7ª Avenida do Bairro Congós, revelou o plano criminoso. O bandido contava com um cúmplice à espera, e juntos levaram não apenas a moto, mas também toda a renda daquele dia – aproximadamente R$ 350 –, além do celular da vítima. Para quem ganha pouco, o prejuízo foi pesado, mas ele nunca perdeu a esperança de recuperar seu meio de sustento.

Ao reencontrar a moto, Luiz Paulo fez questão de agradecer o trabalho da Polícia Civil do Amapá.

“Agradeço o trabalho eficiente da Polícia Civil, da interação e compromisso com o cidadão. Se não fosse o compromisso deles, eu não estaria com a minha moto aqui”, afirmou.

Com muita fé, ele atribui a recuperação de sua moto à proteção divina.

“Deus é maravilhoso, Ele está no controle de todas as coisas. Minha vida, sua vida e até coisas secundárias, como essa moto, estão nas mãos dele. Ela fez falta como ferramenta de trabalho, mas Deus cuidou de tudo e nunca deixou faltar nada para mim e minha família”, compartilhou o mototaxista.

Ao ser acionado pela polícia para buscar o veículo, Luiz Paulo relembrou as orações e a tranquilidade que buscou manter desde o dia do assalto.

“Eu nunca perdi a esperança. Coloquei tudo nas mãos de Deus, pois a palavra Dele diz para lançarmos nossas ansiedades Nele e descansarmos. Foi isso que eu fiz, e hoje vejo o resultado.”

Em um recado, ele expressou sua gratidão, não apenas pela recuperação do patrimônio, mas por ver sua fé confirmada: “Se você não serve a Deus, é bom procurar Jesus, Ele tem um plano de salvação para você e sua família. Eu descansei Nele, e Ele resolveu tudo.”