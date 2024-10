‘Underground Metal’ agita Macapá com muito rock e solidariedade

Várias bandas se apresentarão na Praça da Bandeira, onde também haverá distribuição de alimentos e roupas

Da REDAÇÃO

Neste sábado (12), a partir das 19h, a Praça da Bandeira, em Macapá, será palco do “Underground Metal”, uma iniciativa da banda LSD que promete agitar a cidade com muito rock e solidariedade. O evento tem como objetivo não apenas promover a música e suas variadas expressões, mas também contribuir para a inclusão social e o aprimoramento das habilidades musicais dos jovens da região.

O “Projeto Underground Metal” surgiu da necessidade de oferecer uma alternativa cultural para a comunidade macapaense, especialmente para aqueles que, de certa forma, estão excluídos das atividades culturais.

“Identificamos uma grande necessidade de trazer o estilo metal para mais perto da comunidade, pois as opções culturais infelizmente estão disponíveis apenas para uma pequena parcela”, explicou Lúcio Wellington, guitarrista e líder da Banda LSD.

Além de apresentações musicais, o evento contará com a distribuição de roupas e alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade que frequentam a Praça da Bandeira.

A iniciativa busca levar uma mensagem de esperança, otimismo e amor para aqueles que mais precisam, com a colaboração do grupo Atos de Amor, que será responsável pela distribuição da sopa.

Bandas locais também estarão presentes para animar a noite. Além da banda anfitriã, LSD, se apresentarão os grupos: Heloim, Renovo, Ecleziaste, N. Vida e Crist Forever, oferecendo uma diversidade de estilos dentro do metal.

A iniciativa reforça o papel da música não apenas como forma de entretenimento, mas também como um meio de inclusão social, descoberta de talentos e fortalecimento da comunidade.