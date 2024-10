UPA ativa atendimento pediátrico 24 horas

Foram feitas adequações em espaço físico para tornar ambiente mais acolhedor para as crianças.

Já está ativo o atendimento pediátrico de urgência e emergência para os menores de até 12 anos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Gilson Rocha, na zona sul de Macapá. A assistência especializada funciona 24 horas. A unidade é gerenciada pelo Governo do Amapá.

As crianças que derem entrada na unidade em situações de emergência poderão, além de consultar com especialistas (pediatras), realizar exames laboratoriais e de imagem, para apoio ao diagnóstico.

A inclusão da especialidade contribui para desafogar hospitais e o Pronto Atendimento Infantil (PAI).

A UPA Zona Sul fica localizada na Av. Ivaldo Alves Veras, Bairro Jardim Marco Zero, e conta com dois consultórios médicos, salas de hidratação, raio-x, medicação e amarela para pacientes com gravidade moderada.