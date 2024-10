Ventania arranca telhado do Aeroporto de Macapá

Pedaços da cobertura voaram hoje a tarde, mas ninguém ficou ferido

Por RODRIGO DIAS

Depois de uma madrugada com tempestade de relâmpagos, raios e trovões, o tempo voltou a fechar em Macapá na tarde desta quinta-feira (3) e provocaram mais sustos. Desta vez, rajadas de vento arrancaram parte do teto do Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre, no bairro Jesus de Nazaré.

Um vídeo mostra o exato momento em que parte da estrutura superior do terminal está se desfazendo. Pedaços da cobertura são arremessados a vários metros de distância. Apesar do susto, não houve feridos.

O terminal segue funcionando normalmente, inclusive com pousos e decolagens, pelo menos por enquanto. No local, o consórcio responsável pela administração do aeroporto, já começou a fazer a limpeza e o conserto do telhado.

O Aeroporto Internacional de Macapá teve o atual terminal inaugurado em abril de 2019, pelo então presidente Bolsonaro, que iniciava o mandato. A obra levou mais de uma década para ficar pronta, e foi alvo de diversas operações da Polícia Federal.