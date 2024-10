Violência doméstica: o que disseram à polícia o marido e ex-secretária de Trabalho

Momento em que Fabrício do Espírito Santo tenta retirar a esposa Marciane Santo à força

Por SELES NAFES

Repercutiu nas redes sociais um vídeo que mostra a ex-secretária estadual de Trabalho e ex-diretora do Sebrae do Amapá, Marciane Santo, aparentemente sendo agredida pelo marido dentro de um carro, em uma rua de Macapá. Ela chegou a publicar uma nota afirmando ter sido vítima de violência, e na delegacia de polícia, os dois apresentaram versões diferentes sobre o ocorrido.

Marciane é casada há 18 anos com Fabrício do Espírito Santo, com quem teve dois filhos, de 14 e 18 anos. No último dia 15, pedestres filmaram o marido tentando tirar Marciane de dentro de um veículo. Ela gritava por socorro e chamava o marido de “louco”, enquanto ele insistia para que ela saísse do carro. Apesar do pedido de ajuda, ninguém interveio.

No vídeo, Fabrício parece arrancar um celular das mãos de Marciane antes de voltar para o carro. A gravação termina com ela ordenando que ele saísse.

Por volta das 22h, Marciane procurou a Delegacia de Crimes Contra a Mulher para registrar queixa e prestar depoimento, ao qual o Portal SN teve acesso. Segundo Marciane, o marido é ciumento, possessivo e colecionador de armas de fogo. Ela relatou que, por volta das 17h30, ele teria ligado perguntando onde ela estava, ao que respondeu. Fabrício foi até o local e encontrou Marciane acompanhada de um homem dentro de um carro, momento em que teria ficado transtornado.

De acordo com Marciane, o marido tentou puxá-la para fora do carro, apertando seus braços e a xingando de “puta”, “vadia” e “vagabunda”. Após o incidente, Fabrício saiu do local, e Marciane decidiu se hospedar em um hotel. No entanto, ela afirmou que ele a rastreou por meio do celular, localizou o hotel e a retirou à força, obrigando-a a entrar no carro para levá-la até a casa do casal, onde teria sido novamente agredida verbalmente na frente dos filhos. Fabrício teria dito que não sabia por que “não encheu o carro de bala”, referindo-se ao momento em que encontrou a esposa com outra pessoa.

Marciane relatou que o marido reteve seu celular, o carro e outros pertences pessoais. Ela contou que precisou de uma carona de uma amiga para conseguir chegar à delegacia. Em uma nota pública, Marciane afirmou ter sido vítima de agressão e repudiou falsas informações que circulavam nas redes sociais.

Versão de Fabrício

Fabrício também procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ele alegou que, naquela tarde, teve uma conversa com a esposa, na qual percebeu que “não havia mais correspondência de sentimentos”. Suspeitando dela, ele decidiu usar um iPad para rastrear e localizar Marciane.

O GPS o levou até o bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, onde, segundo Fabrício, ele encontrou Marciane dentro de um Corolla preto. Ele afirmou ter visto a esposa e outro homem dentro do carro, que teria fugido ao perceber sua presença.

Após isso, Fabrício continuou rastreando Marciane até um hotel na Avenida Feliciano Coelho. Ele relatou que encontrou a esposa na recepção, que teria ficado nervosa com sua chegada. Houve uma discussão entre os dois, e eles deixaram o hotel em direção ao carro. De acordo com Fabrício, ela se recusou a sair do veículo e, juntos, seguiram para a residência do casal, onde conversaram na presença dos filhos e concordaram em se separar.

Fabrício contou que Marciane arrumou uma mala e chamou uma amiga. Antes de deixar a residência, avisou que pediria uma medida protetiva.

O advogado Jean Fernandes, que acompanha Marciane, entrou em contato com o Portal SN, solicitando que a foto do depoimento que ela prestou fosse suprimida da reportagem.