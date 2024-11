1° posto para recarga gratuita de veículos elétricos está sendo construído do AP

Estrutura está sendo edificada na entrada do Píer do Santa Inês, na orla sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Quem passa pela orla de Macapá pode observar a estrutura que está ganhando forma na entrada do Píer do Santa Inês: o primeiro eletroposto de recarga de veículos elétricos do Amapá.

A iniciativa integra o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e conta com o investimento da CEA Equatorial.

De acordo com a empresa, a estação de recarga estará disponível 24 horas por dia, gratuitamente, para a população. O eletroposto contará com dois pontos de recarga de 23 kW, capazes de abastecer dois veículos elétricos simultaneamente. O tempo de carregamento varia entre 3 e 6 horas, dependendo do modelo da bateria do veículo.

A estrutura terá um sistema de alimentação com painéis fotovoltaicos, gerando energia limpa e renovável para os veículos elétricos.

Segundo a assessoria de comunicação da CEA Equatorial, a obra foi iniciada no início de novembro e tem previsão de entrega para dezembro deste ano.