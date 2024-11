Abacaxi de Porto Grande vira referência nacional de qualidade

Fruto é conhecido por seu sabor adocicado, aroma marcante e pela variedade pérola

O abacaxi de Porto Grande – cidade a 100 km de Macapá –, conhecido por seu sabor adocicado, aroma marcante e pela variedade pérola, alcançou a primeira Indicação Geográfica (IG) do estado do Amapá. O reconhecimento foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), destacando a qualidade única do produto e fortalecendo a identidade da região no mercado nacional.

A conquista foi resultado de um trabalho intensivo apoiado pelo Sebrae, que durante um ano fez consultorias, capacitações e ações de divulgação para garantir a certificação. O pedido de IG foi protocolado em junho de 2023 e, após criteriosa análise, o selo foi aprovado, assegurando aos produtores de Porto Grande a proteção de mercado e uma nova etapa de valorização econômica.

A Indicação Geográfica é uma distinção que reconhece a origem de um produto, conferindo-lhe identidade própria e autenticidade. No caso do abacaxi de Porto Grande, o selo promove confiança entre consumidores e agrega valor ao produto. Além disso, a IG protege a região produtora, ampliando mercados e criando novas oportunidades para os agricultores locais.

O Sebrae acompanhou todo o processo junto ao INPI e implementou métodos de controle e execução para garantir a qualidade do produto. Além disso, foram criados planos de mercado e definidos modelos de negócios que conectaram os produtores a clientes e parceiros em potencial.

Outro ponto importante foi o planejamento turístico, que inclui ações para atrair visitantes ao município e gerar renda para os produtores. A expectativa é transformar Porto Grande em um destino de referência para o turismo gastronômico e cultural, explorando o potencial do abacaxi como símbolo regional e provedor de desenvolvimento econômico da região.