Acidente, cirurgia e milagre: como a vida da bióloga Julianne Góes foi salva no HE

Ela sofreu um acidente de motocicleta e corria o risco de não voltar mais a andar.

Por RODRIGO DIAS

Para a família e amigos, a bióloga e modelo Julianne Góes, de 31 anos, é um verdadeiro milagre divino através da intervenção de profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) dentro do Hospital de Emergência de Macapá.

Julianne foi vítima de um grave acidente de moto na manhã do dia 30 de outubro, no Centro da capital amapaense. Sofreu um trautamismo craniano (TCE) com “fratura occipital associado a hematoma extradural de fossa posterior e occipital esquerda”.

A bióloga foi encaminhada às pressas ao Hospital de Emergência com o nível de consciência prestes a rebaixar com risco de entrar em coma e não voltar mais.

Julianne passou por tomografia que constatou a hemorragia devido ao trauma. A bióloga precisou ser operada urgentemente devido ao risco de agravamento neurológico.

Com apoio do diretor do HE, de Emanoel Pantoja, a mulher foi levada para o serviço de neurocirurgia 24 horas no HE, implantado no mês de setembro pelo governo do Estado.

Os neurocirurgiões Wanderson Willian dos Santos Dias e Altamir Nascimento da Silva realizaram a cirurgia craniotomia com drenagem do hematoma. O procedimento durou 3h30 e foi um sucesso.

Menos de uma semana depois, Julianne está lúcida, apresenta grande evolução e não terá nenhuma sequela neurológica, segundo os médicos. A tia dela, Gracialva Góes, fez questão de agradecer os envolvidos. Ouça: