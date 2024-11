Acusado de estuprar casal de cunhados é preso após meses escondido no interior

Após ser detido, o homem foi conduzido ao Ciosp de Santana, a 17 km de Macapá.

A prisão do acusado de um crime bárbaro que resultou na morte de uma das vítimas começou a devolver o sentimento de justiça para uma família do interior do Amapá. O infrator, que não teve o nome revelado pelas autoridades, foi capturado nesta quinta-feira (28), após vários meses de encalço pela Polícia Civil do Amapá.

Ele é indiciado pelo estupro de um menino de 8 anos e uma menina de 12 anos, que não suportou o trauma da violência sexual e acabou tirando a própria vida. As vítimas eram cunhadas do acusado, que era casado com a irmã mais velha delas.

A operação de captura foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Mazagão, encerrando meses de buscas pelo suspeito. Ele estava escondido em uma comunidade ribeirinha na divisa entre o Amapá e o Pará e foi cercado por policiais à paisana assim que desembarcou no município de Santana nas primeiras horas da manhã, a 17 km de Macapá.

O crime

O crime ocorreu no primeiro semestre deste ano, na comunidade conhecida como Remota, próximo à comunidade do Ajuruxi, em Mazagão. Segundo as investigações, o acusado foi convidado pelos pais das vítimas para ajudar na coleta de açaí. Durante um momento de ausência dos responsáveis, ele se aproveitou da confiança depositada pela família para cometer os abusos.

O caso veio à tona após denúncia ao Conselho Tutelar, que imediatamente acionou a Delegacia de Mazagão. Durante o curso das investigações, a tragédia se aprofundou com a morte da menina, gerando comoção e indignação na comunidade local.

Após o crime, o homem fugiu para uma área de difícil acesso, dificultando a ação das autoridades. O delegado José Victor Souto, responsável pela investigação, representou pela prisão preventiva, aceita pela Justiça.

Durante meses, a polícia utilizou estratégias de inteligência para localizar o suspeito, mas sem sucesso. Esta semana, no entanto, os investigadores descobriram que ele desembarcaria no município de Santana. Policiais realizaram uma campana à paisana e aguardaram o momento certo para efetuar a prisão sem alarde.

Após ser detido, o homem foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.