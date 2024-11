Acusado de estuprar e engravidar jovem com deficiência mental no Amapá é preso no Pará

Após tomar conhecimento da investigação em seu desfavor, o acusado fugiu para o município de Santarém, levando a suposta vítima e o suposto filho.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um caso grave envolvendo estupro de uma jovem mulher com deficiência mental e possível conivência da esposa do acusado está sendo apurado pela Polícia Civil do Amapá, que em parceria com a polícia paraense conseguiu localizar o indivíduo, após meses à procura dele, da vítima e da criança que nasceu fruto do crime.

A prisão do homem ocorreu na última quinta-feira (14), mas só foi divulgada ontem (18). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM). De acordo com o delegado José Pacheco, o crime ocorreu entre os meses de julho e agosto de 2023, na residência do investigado, localizada no Bairro Congós, zona sul Macapá.

A vítima, de 23 anos de idade, tem deficiência mental e é cunhada dele. Segundo o delegado, o crime veio à tona quando ela apareceu grávida no segundo semestre do ano de 2023. O filho dela, fruto do estupro, nasceu em março de 2024.

“A vítima residia com a irmã e o cunhado há cerca de três anos. Testemunhas relataram que a vítima é totalmente dependente dos cuidados da irmã e tinha contato mínimo com pessoas fora do núcleo familiar, saindo apenas para ir à igreja”, narrou o delegado.

O crime foi denunciado por uma filha do acusado, fruto de um relacionamento anterior do pai e que vivia com ele à época.

Após tomar conhecimento da investigação, o acusado fugiu para o município de Santarém (PA), levando a suposta vítima e o suposto filho, o que culminou no pedido de prisão preventiva, cumprido no último dia 14.

Para a surpresa da polícia, a esposa do acusado o acompanhou na fuga. Agora, ela está sendo investigada pela prática do mesmo crime, explicou o delegado. O acusado segue preso à disposição da Justiça. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável.