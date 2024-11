Acusado de matar psicólogo é condenado a prisão e perda de cargos

Julgamento durou dois dias, na Vara do Tribunal do Júri de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O professor universitário e profissional de saúde Wesley Lieverson Nogueira do Carmo, de 36 anos, foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado pela morte do psicólogo Lorhan Moreira Amanajás, de 27 anos.

Além da condenação, Wesley perdeu os cargos públicos de tecnólogo em radiologia e enfermeiro, que ocupava no Governo do Amapá e na Prefeitura de Macapá.

Lorhan foi morto com três tiros no tórax em 28 de dezembro de 2017, em frente à sua residência no Bairro do Pacoval, em Macapá. Segundo a denúncia, o crime foi motivado por ciúmes, já que o ex-companheiro de Wesley estava em um relacionamento com a vítima. Wesley foi acusado de contratar um executor para cometer o homicídio.

O julgamento

O julgamento aconteceu na Vara do Tribunal do Júri de Macapá, presidido pela juíza Lívia Simone Freitas, e contou com a participação de duas mulheres e cinco homens no Conselho de Sentença. Durante o processo, foram ouvidas quatro testemunhas, três informantes e um perito arrolado pela defesa.

Wesley participou da sessão de forma virtual e negou envolvimento no crime. Em seu interrogatório, afirmou que tinha um relacionamento “sadio” com Lorhan e alegou não saber quem foi o responsável pelo assassinato.

Os debates orais ocorreram na manhã do segundo dia de julgamento, com 1h30 para a acusação e 1h30 para a defesa, seguidos de réplica e tréplica. Após a análise do Conselho de Sentença, Wesley foi considerado culpado e recebeu a pena de 25 anos de reclusão.