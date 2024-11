Adolescente é morto a tiros na frente da mãe em Santana

Pedro tinha 15 anos; dois outros menores foram apreendidos pela Polícia Militar do Amapá

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros no bairro Nova Brasília, em Santana, a 17 km de Macapá, na noite deste sábado (9). O homicídio ocorreu na Rua Euclides Rodrigues, em um local conhecido como “Caesinha”. A mãe da vítima, Pâmela Martins Rodrigues, presenciou a execução do filho e relatou os detalhes à Polícia Militar.

De acordo com informações do 4º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 21h21min. Pedro foi atingido por disparos efetuados por suspeitos que estavam em uma bicicleta preta. A guarnição foi acionada ao local e, diante do desespero dos familiares, realizou o socorro imediato do adolescente ao Hospital de Emergências de Santana. Apesar do esforço, Pedro não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na unidade de saúde.

A Polícia Militar retornou ao local do crime e conseguiu apreender dois adolescentes suspeitos de participação no homicídio. Ambos foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana para os procedimentos cabíveis.

A mãe da vítima, em estado de choque, foi uma das principais testemunhas e confirmou ter visto o momento em que seu filho foi alvejado. Segundo ela, Pedro era um adolescente tranquilo e residia com a família no bairro Nova Brasília.

O caso segue sob investigação para esclarecer a motivação do crime. A morte de Pedro aumenta a preocupação da comunidade local com a violência na região, especialmente envolvendo jovens e adolescentes.