Adolescente escondia pistola atrás de parede do banheiro

Caso aconteceu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma operação policial realizada pela Polícia Civil do Amapá nesta terça-feira (5) resultou na apreensão de uma pistola calibre 380 com 15 munições escondidas atrás de uma parede do banheiro de uma residência no bairro Remédios 2, em Santana, a 17 km de Macapá.

A ação contou com a participação de agentes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santana, com apoio da 2ª DP de Santana, dentro da chamada “Operação Protetor”.

O suspeito de ser o ‘dono’ da arma é um adolescente de 17 anos, que mora no local. Durante a ação, foram detidos também a companheira dele e um vizinho que presenciava a abordagem policial. Todos foram levados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana para os procedimentos legais.

A operação foi motivada por uma denúncia anônima, que relatou o adolescente exibindo uma arma de fogo no bairro. O jovem já possui histórico de envolvimento em atividades criminosas, sendo investigado pela Delegacia de Infância e Juventude em outubro deste ano, suspeito de participação em um roubo.

O delegado Leonardo Alves, titular da 1ª DP de Santana, confirmou a apreensão da arma e a ligação do menor ao caso de roubo. O adolescente será apresentado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que as medidas legais sejam tomadas.