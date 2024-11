Agressor contumaz de mulheres é morto a tiros em Macapá

Jaime Marques possuía várias anotações por violência doméstica. Ele foi morto no Bairro Novo Buritizal, zona sul da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem com histórico de violência contra mulheres foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (29), em via pública, no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá.

O crime ocorreu por volta das 23h20, quando moradores ouviram cerca de oito disparos de arma de fogo e acionaram a Polícia Militar. O corpo de Jaime Marques Correa, de 39 anos, foi encontrado pelos policiais do 1º Batalhão caído na Travessa Manoel Valente dos Santos, com marcas de tiros no tórax, abdômen e cabeça.

A execução aconteceu próximo a uma área controlada pelo crime organizado, o que, somado à ausência de testemunhas, dificultou o trabalho da polícia. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, Jaime Marques possuía várias anotações por violência doméstica.

Em 2019, ele teria agredido uma mulher em via pública e ameaçado uma outra vítima, além de destruir a casa onde ela morava. Em 2021, teria perseguido e ameaçado outra mulher, depois de ter quebrado o celular dela. Em 2022, agrediu uma de suas vítimas que registrou boletim de ocorrência contra ele. Em 2023, foi preso pela PM depois de agredir outra mulher durante uma festa.

Já neste ano, novamente foi citado em um B.O. por também ameaçar outra mulher. E, ainda, foi preso por descumprimento de medida protetiva. Por fim, ameaçou e divulgou fotos íntimas de uma outra vítima.