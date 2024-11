Alap lidera crescimento na transparência: ‘queremos que as pessoas confiem na gestão’, diz Alliny’

A Casa registrou um aumento de 274,55% no índice de transparência. Com isso, deixou para trás estados como São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) alcançou o maior crescimento no ranking nacional de transparência entre os legislativos estaduais brasileiros.

A Casa registrou um aumento expressivo de 274,55% no índice de transparência, subindo de 9,53% para 73,45% em apenas um ano. Com isso, ultrapassou a média nacional de 71,55% e deixou para trás estados como São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A ascensão no ranking coloca a Alap na 11ª posição entre as Assembleias Legislativas do Brasil, um salto impressionante para uma instituição que, em 2023, ocupava a penúltima colocação no índice.

Segundo a presidente, deputada Alliny Serrão, o avanço reflete os esforços da Alap em fortalecer o acesso à informação pública para garantir que os cidadãos amapaenses tenham as ferramentas necessárias para acompanhar as decisões e fiscalizar o uso dos recursos públicos.

“Queremos que as pessoas confiem na gestão pública e tenham informações à disposição para entender as decisões e fiscalizar o uso dos recursos públicos”, completou Alliny.

Modernização do portal

Um dos pilares desse crescimento foi a modernização do portal de transparência da Alap. De acordo com Maick Gemaque, diretor administrativo da Casa, a plataforma foi redesenhada como parte de um planejamento estratégico para melhorar a transparência e ampliar o acesso às informações.

“O portal da Assembleia vem se modernizando e melhorando a transparência. Nossa meta é alcançar patamares ainda mais elevados nos próximos anos”, destacou Gemaque.

Transparência pública

O índice de transparência utilizado no ranking foi obtido por meio do Radar Nacional da Transparência Pública, uma plataforma que avalia a qualidade e a amplitude das informações disponíveis nos portais públicos. Criado com o apoio de Tribunais de Contas e controladores internos, o sistema é uma referência para medir o comprometimento das instituições com a transparência ativa.