Aluno enfrenta 15 horas de barco para assistir aulão e prestar Enem em Macapá

Primeiro ‘Aulão Show’ da Central do Enem foi realizado no Estádio Estadual Milton de Souza Corrêa, o Zerão, em Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Cerca de 6 mil alunos participaram na tarde desta sexta-feira (1°) do primeiro ‘Aulão Show’ gratuito da Central do Enem, realizado no Estádio Estadual Milton de Souza Corrêa, o Zerão, em Macapá.

A programação, organizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), reuniu estudantes de mais de 50 escolas das áreas rurais, urbanas e quilombolas do Amapá. A grande revisão também foi transmitida ao vivo pela internet.

Entre os estudantes presentes, estavam 76 do Distrito do Bailique, a 180 quilômetros da capital. Leandro Barbosa (capa), de 17 anos, é aluno da Escola Bosque, localizada na Vila Progresso. Assim como os demais da comitiva, ele enfrentou 15 horas de barco e vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela primeira vez no próximo domingo (3).

“Meu objetivo de vida é conseguir estabilidade financeira, sair do ambiente em que estou e buscar uma vida melhor na cidade. Estou estudando e já tenho uma bolsa de estágio em uma escola da minha comunidade, Jaranduba”, contou.

Com o pai desempregado e a mãe trabalhando como agente de saúde, o jovem não vê outra alternativa a não ser se dedicar cada vez mais aos estudos e aproveita todas as oportunidades.

“A Central do Enem traz uma oportunidade não só para mim, mas para todos os estudantes que estão aqui. Esse conhecimento não é só para usar no Enem, mas também para levar para a vida. Aqui, é possível aprender de verdade. Fazer uma revisão como essa pode ajudar bastante para conseguirmos uma nota maior do que a que teríamos estudando em casa”, afirmou confiante.

Segundo Arnanda Oliveira, coordenadora de Educação Básica e Educação Profissional da Seed, a ideia é proporcionar uma imersão para esses jovens, especialmente os das florestas, das águas e das comunidades quilombolas, que têm mais dificuldades de acesso. O objetivo é garantir o direito desses jovens.

“Esses jovens saíram do Bailique no dia 30, chegaram ontem pela manhã, e estão hospedados aqui. Fizemos todo um acolhimento, eles estão recebendo alimentação e têm uma agenda específica. No domingo, serão organizados para irem às suas escolas e fazerem a prova. Eles vão permanecer aqui por aproximadamente 15 dias e retornam ao Bailique no dia 12 de novembro. É uma grande logística, mas vale muito a pena para garantir que esses jovens tenham a chance de enfrentar a prova do Enem com as esperanças renovadas”, explicou Arnanda.

Durante o 1° Aulão Show, foi usada a temática do filme Divertida Mente, que possivelmente pode ser abordada na prova. Como a animação trata das emoções que se encaixam na faixa etária dos concluintes, a ideia foi repassar dicas para tentar controlar essas emoções.

O objetivo dos aulões é auxiliar os alunos em fase de conclusão do ensino médio, além dos estudantes remanescentes, na maratona de exames que define vagas nas universidades públicas do país.

Neste primeiro dia, as aulas foram focadas nas áreas de conhecimento que compõem o primeiro dia do Enem: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação.

Para preparar os estudantes, cerca de 24 professores de todas as áreas se revezaram nas aulas, passando conhecimentos, macetes e dando dicas para a realização de uma boa prova.