Amapá convida Suriname para compor bloco amazônico na COP30

Secretário de Relações Internacionais do Estado, Fabrício Machado, discursa em Paramaribo na abertura oficial da Bio-plateaux

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Paramaribo

O Amapá convidou o governo do Suriname a se juntar ao bloco amazônico, que inclui também a Guiana Francesa, em um esforço para defender os interesses econômicos e ambientais da região na COP30, em Belém. O convite foi feito nesta sexta-feira (1º), durante a 2ª Conferência das Águas Bio-Plateaux, que acontece em Paramaribo, capital surinamesa.

O governo do Amapá foi representado pelo secretário de Relações Internacionais do Estado, Fabrício Machado – na ausência do governador Clécio, que foi a Brasília para uma reunião com o presidente Lula sobre segurança pública e combate às facções.

Além de pesquisadores e representantes de povos tradicionais do Platô das Guianas, o presidente do Suriname, Chan Santokhi, também participou da abertura oficial do evento.

Em nome do governador Clécio, o secretário de Meio Ambiente afirmou que o Amapá defende uma pauta ambiental que integre oportunidades econômicas. Segundo ele, a ideia é promover uma COP amazônica que se alinhe com o discurso da região.

“Não queremos construir isso sozinhos. O governador Clécio já convidou as autoridades territoriais da Guiana Francesa para que possamos ter uma ação conjunta na COP30, o que já foi aceito e está sendo preparado. Unir preservação e desenvolvimento econômico é um desafio que nos aproxima”, disse ele.

Durante a abertura, um grupo de dança local encenou, apenas com percussão e linguagem corporal, os efeitos devastadores das mudanças climáticas causadas pelo homem para a própria sobrevivência da raça humana.

A Bio-Plateaux termina neste sábado (2). A delegação do Amapá é composta por representantes do Iepa, da Fundação de Amparo à Pesquisa, da Ueap, Agência Reguladora do Amapá e da Secretaria de Relações Internacionais.

Ainda durante o evento, dois acordos de cooperação científica serão assinados por Amapá e Suriname, para preservação das bacias dos rios Oiapoque e Marroni.