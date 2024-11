Amapá prorroga inscrições dos editais da Lei Aldir Blanc

Editais são uma oportunidade para artistas acessarem recursos da Lei Aldir Blanc, fundamentais para impulsionar a cultura no estado.

O Governo do Amapá anunciou a prorrogação das inscrições para os editais da Lei Aldir Blanc (PNAB), ampliando o prazo para que artistas e produtores culturais do estado possam se organizar e participar dos projetos de fomento à cultura. Agora, os interessados têm até o dia 4 de dezembro para inscrever suas propostas.

A decisão foi tomada após uma análise detalhada do cronograma e em diálogo com o Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC), que recomendou a ampliação como forma de incentivar maior participação e qualidade nos projetos apresentados. Os editais são uma oportunidade crucial para que artistas tenham acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc, fundamentais para impulsionar a cultura no estado.

A prorrogação atende a um dos principais objetivos do programa: garantir a democratização do acesso aos recursos culturais e promover maior inclusão entre os fazedores de cultura do Amapá. É uma chance para que mais pessoas tenham tempo de preparar projetos com qualidade e uma maior participação social.

Segundo o governo, o novo prazo também busca aumentar a qualidade das propostas enviadas, permitindo que os artistas se organizem melhor para atender aos requisitos exigidos pelos editais. O impacto esperado é uma seleção mais diversa e robusta de projetos culturais, fortalecendo o setor no Amapá.

Os artistas que ainda não se inscreveram devem aproveitar o novo prazo para concluir seus projetos e realizar a inscrição. O governo reforçou que o suporte técnico estará disponível para ajudar na elaboração e envio das propostas, garantindo que nenhum artista fique de fora por falta de informações ou apoio.