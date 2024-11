Ambulância com problema mecânico colide com árvores

Acidente ocorreu na altura do KM-758 da BR-156 no sentido Macapá/Oiapoque, próximo do município de Calçoene, no interior do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

Um motorista perdeu o controle da ambulância modelo L200 Triton GLX, desceu uma ribanceira e bateu em árvores. O acidente ocorreu por volta das 22h20 de quinta-feira (31), no KM-758 da BR-156, sentido Macapá/Oiapoque, próximo ao município de Calçoene, no norte do Amapá.

“Conforme análise, constatou-se que o fator principal do acidente foi um problema mecânico no veículo”, confirmou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda de acordo com a polícia, os passageiros não sofreram lesões graves. Um ocupante com ferimentos leves foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital municipal de Calçoene.

O veículo ficou sob responsabilidade da empresa proprietária, que providenciou um guincho para removê-lo e encaminhá-lo à oficina.

A ambulância exibe a logomarca da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Em nota, a assessoria de comunicação do órgão informou que o caso está em apuração, mas que o veículo retornava a Calçoene após deixar um paciente no Hospital de Emergências em Macapá e que, no momento do acidente, não transportava pacientes.

Quanto às vítimas, a Sesa informou que o motorista foi liberado no mesmo dia, com apenas escoriações. A enfermeira precisou ser transferida para Macapá, onde está no HE para realizar exames de imagem.