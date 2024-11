Após 30 horas, municípios do Amapá têm energia restabelecida

Dos 10 municípios afetados, seis tiveram o serviço normalizado ainda ontem, mas quatro tiveram o sufoco prolongado

Por RODRIGO DIAS

Depois de mais de 30 horas sem energia, os moradores de Ferreira Gomes, Porto Grande, Cutias e Itaubal, no interior do Amapá, voltaram a ter o fornecimento de eletricidade restabelecido. O apagão foi causado por um incêndio que atingiu a Subestação Central de Ferreira Gomes na madrugada da última sexta-feira (8).

Em comunicado divulgado na manhã deste sábado (9), a CEA Equatorial, concessionária responsável pela distribuição de energia no estado, informou que o serviço foi normalizado nessas cidades por volta das 11h.

Operação de emergência

O restabelecimento integral foi possível graças à interligação de uma Subestação Móvel com a Subestação Central. A subestação havia sido deslocada no fim da tarde de sexta-feira da capital, Macapá.

Segundo a concessionária, a Subestação Móvel estava sendo utilizada em operações na Subestação Equatorial, em Macapá, e precisou passar por um processo de desconexão e preparação antes de ser transportada e instalada em Ferreira Gomes. A operação foi realizada com máxima segurança para evitar novos incidentes.

Outras cidades atendidas

Ainda na manhã de sexta-feira, os municípios de Pedra Branca, Serra do Navio, Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá e Calçoene, também afetados pelo incêndio, tiveram o fornecimento de energia restabelecido.

Cerca de 80 colaboradores atuaram na ocorrência em um esquema de revezamento. A CEA Equatorial informou que seguirá monitorando o fornecimento de energia após a operação e já está desenvolvendo um plano para a recuperação completa da estrutura da Subestação Central.

Investigação e preocupações

A causa do incêndio ainda está sendo investigada pela concessionária, que prometeu divulgar atualizações sobre as operações e as circunstâncias do incidente.

Este é o segundo grande apagão no Amapá em menos de um ano.