Após impasse entre sócios, mineradora de ouro tem frota recolhida por fabricante

CRISE NO SETOR MINERAL

Mina Tucano e Pilar Gold não se entendem sobre aportes financeiros e controle da operação

Por SELES NAFES

A crise no principal empreendimento de mineração do Amapá ganhou um novo episódio. Na semana passada, a fabricante Sany recolheu toda a frota de caminhões que foi comprada pela Mina Tucano para a retomada da extração de ouro em Pedra Branca do Amapari, município a 187 km de Macapá.

Fontes que acompanham o desenrolar da crise de perto informaram ao Portal SN que a parceria com a Pilar Gold foi um fracasso total. As duas não se entendem sobre os aportes financeiros necessários e o controle acionário da operação, num dilema que pode sepultar os planos de retomar a mineração na região.

No último dia 13 de novembro, a fabricante foi até a planta da Mina Tucano e recolheu os caminhões zero quilômetro adquiridos pelas duas empresas. Nenhuma prestação teria sido paga. Os veículos estão avaliados em R$ 13 milhões.

“Pegaram sol e chuva sem serem usados nenhuma vez”, informou uma fonte.

Aportes

Segundo outra fonte, a Mina Tucano e a Pilar Gold receberam grandes propostas de aporte de outros grupos, mas recusaram todas. Uma das ofertas é de um grupo brasileiro, que fez a quarta proposta, mas não houve acordo. Um grupo espanhol também estaria oferecendo dinheiro para viabilizar as operações.

Enquanto isso, o empreendimento acumula dívidas de INSS, com fornecedores de alimentação e com os benefícios dos funcionários. Até o fornecimento de energia teria sido cortado pela Equatorial por falta de pagamentos.

“Corre um sério risco de a administração judicial decretar a falência”, avisou a fonte.

No início de novembro, a prefeitura de Pedra Branca do Amapari decretou situação de emergência financeira, após a suspensão do pagamento de royalties da mineração.