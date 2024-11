Após incêndio em área sem unidade dos Bombeiros, moradores conferem prejuízos

Pastos foram destruídos pelas chamas. Sinistro ocorreu no município de Serra do Navio, a 205 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O incêndio que atingiu a área rural do Cachaço, em Serra do Navio, foi controlado por volta de 17h desta terça-feira (5), após quatro intensas horas de combate com esforços do Corpo de Bombeiros, da Guarda Amapá Verde e de equipes da Prefeitura.

Quando as chamas iniciaram, moradores e internautas usaram as redes sociais para pedir ajuda, compartilhando vídeos que mostravam o avanço descontrolado das chamas, com risco de atingir um vilarejo próximo.

No começo da tarde, o fogo já havia alcançado ramais que dão acesso a propriedades particulares. Ao tomarem conhecimento do incêndio, as autoridades locais acionaram um caminhão-pipa da prefeitura e solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros, que precisou se deslocar de Porto Grande, já que Serra do Navio não possui uma base dessa unidade.

Em setembro deste ano, outro incêndio já havia sido registrado em uma área próxima à mina, chegando perto do Bairro Staff, construído na década de 1950. A falta de uma unidade dos Bombeiros em Serra do Navio continua sendo um obstáculo para enfrentar emergências como essa. Após a contenção do fogo, moradores lamentaram e contabilizaram os prejuízos.

“Essa área de acácias aqui foi completamente destruída. No terreno do meu amigo, não sobrou nada, e todo o pasto foi consumido. Agora, vou ver o que consigo fazer, nem que seja plantar mandioca, para ver se algo cresce. O que fica mesmo é o prejuízo que eu e outros moradores temos agora”, desabafou um morador.