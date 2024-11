Atos 8

A vida é uma gangorra, cheia de descidas e subidas. Enquanto uns não conseguem lidar com a instabilidade, outros enxergam oportunidades. Em Atos 8, encontramos o diácono Felipe, que tinha uma posição de honra em Samaria, para onde fugiram após o apedrejamento de Estevão. No meio do caos e dos desafios, temos a oportunidade de realizar algo grandioso.